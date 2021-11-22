Известная исполнительница Вера Брежнева выпустила ремейк трека "Не надо" к годовщине своего прихода в группу ВИА Гра. Об этом звезда сообщила в Instagram.

В видео на песню Брежнева предстала в образе из 2000-х годов, точно повторив даже макияж.

Мой творческий путь начался 22 ноября после кастинга в легендарное трио Виа ГРА, полностью изменив вектор моей жизни. И сегодня, спустя 19 лет, я делаю подарок себе и всем поклонникам группы того времени, а нам есть что вспомнить.

Ранее Вера Брежнева призналась, как проводит время на карантине с Меладзе. Читайте, как Брежнева и Меладзе перепели хит Монатика, таким образом, поздравив его с праздником. 1 апреля артисту исполнилось 34 года.

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