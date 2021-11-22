В Тернопольской области мужчина-охотник по случайности ранил из ружья бабушку и внучку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Происшествие случилось когда на Чертовщину приехали охотники из Ивано-Франковской области, один из которых увидел дичь, однако не убедился в безопасности выстрела и дробинки попали в людей.

На Чертовщину приехали охотники из Франковской области для охоты на зайцев. Один из мужчин увидел добычу и выстрелил. Однако он не убедился в том, что рядом нет посторонних лиц, и дробинки попали в людей.

Отмечается, что ранения получили женщина 1960 года рождения и ее семилетняя внучка, к счастью, они получили легкие повреждения, поскольку на ни была надета зимняя одежда, а также расстояние от выстрела было достаточно большое. Известно, что правоохранители открыли уголовное дело, а виновному грозит наказание в виде ограничения свободы, сроком до 2 лет.

Читайте также, в Николаевском районе четверо охотников на транспортном средстве протаранили и расстреляли автомобиль незнакомца. Правоохранители получили обращение от 50-летнего мужчины, который заявил, что рядом с населенным пунктом Украинка группа неизвестных открыла огонь по автомобилю Hyundai Tucson.

Кроме того, в Черновицкой области местный охотник во время аркана животных случайно убил односельчанина, рубившего елку. Правоохранители получили обращение о том, что 62-летний мужчина решил "выцелить" косулю, но совершил роковую ошибку и смертельно ранил человека.

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