В Индии женщина заживо похоронила 59-летнего мужа ради того, чтобы он "обрел бессмертие". Об этом сообщил новостной канал Times Now.

18 ноября дочь поняла, что отец пропал, мать ничего не объясняла девушке и только через несколько дней постоянных расспросов призналась, что отец попросил похоронить себя, чтобы стать бессмертным.

Прежде чем прийти к такому решению муж посетил несколько храмов и стал называть себя священником, который напрямую общается с богом.

На заднем дворе дома построил небольшой храм и передавал в нем пророчества прихожанам. Накануне захоронения мужчина почувствовал боль в груди. Тогда он сообщил жене о скорой смерти и попросил похоронить его заживо, чтобы жить вечно.

Когда мужчина потерял сознание, супруга позвонила двум рабочим и попросила вырыть большую яму – якобы для резервуара с водой. В ней она похоронила мужа в среду, 17 ноября.

В итоге полиция выкопала тело и отправила на вскрытие.

Напомним, что недавно в открытый колодец под Киевом упала лошадь. Спасатели спасли скакуна, к счастью он не получил серьезных травм.

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