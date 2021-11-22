Женщина заживо похоронила мужа ради бессмертия [ Редактировать ]
В Индии женщина заживо похоронила 59-летнего мужа ради того, чтобы он "обрел бессмертие". Об этом сообщил новостной канал Times Now.
18 ноября дочь поняла, что отец пропал, мать ничего не объясняла девушке и только через несколько дней постоянных расспросов призналась, что отец попросил похоронить себя, чтобы стать бессмертным.
Прежде чем прийти к такому решению муж посетил несколько храмов и стал называть себя священником, который напрямую общается с богом.
На заднем дворе дома построил небольшой храм и передавал в нем пророчества прихожанам. Накануне захоронения мужчина почувствовал боль в груди. Тогда он сообщил жене о скорой смерти и попросил похоронить его заживо, чтобы жить вечно.
Когда мужчина потерял сознание, супруга позвонила двум рабочим и попросила вырыть большую яму – якобы для резервуара с водой. В ней она похоронила мужа в среду, 17 ноября.
В итоге полиция выкопала тело и отправила на вскрытие.
Напомним, что недавно в открытый колодец под Киевом упала лошадь. Спасатели спасли скакуна, к счастью он не получил серьезных травм.
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