Во вторник, 23 ноября православная церковь почитает память Георгия Победоносца. В этот день есть свои традиции

Что нужно делать в праздник 23 ноября:

В этот день посещают богослужение.

В праздник освящают хлеб и соль в церкви.

Освященным хлебом угощают детей.

Святому Георгию молятся о здоровье домашнего скота и благополучии военных.

Тезки святого могут обратиться к мученику с просьбой или молитвой.

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