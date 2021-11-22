День Георгия Победоносца: что необходимо сделать в праздник [ Редактировать ]
Церковь / Фото: pravlife
Во вторник, 23 ноября православная церковь почитает память Георгия Победоносца. В этот день есть свои традиции
Что нужно делать в праздник 23 ноября:
- В этот день посещают богослужение.
- В праздник освящают хлеб и соль в церкви.
- Освященным хлебом угощают детей.
- Святому Георгию молятся о здоровье домашнего скота и благополучии военных.
- Тезки святого могут обратиться к мученику с просьбой или молитвой.
Смотрите также, что категорически запрещено делать в праздник. Читайте также, гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для каждого знака зодиака.
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