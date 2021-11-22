Народному депутату сообщили о подозрении [ Редактировать ]
В понедельник, 22 ноября, одному из народных депутатов Украины Сергею Шахову сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. Имя народного депутата сообщил источник издания в правоохранительных органах.
Стоимость всего скрытого превышает 60 млн гривен.
Согласно данным следствия, в декларацию за 2020 год Шахов не внес ряд сведений:
- жилой дом в Киевской области;
- участок в Киевской области;
- 13 квартир в Киеве;
- 8 машиномест;
- 2 дома, общая площадь которых превышает 2 тысячи квадратных метров;
- 27 земельных участков;
- 2 автомобиля;
- доли в ряде субъектов хозяйствования;
- доходы от продажи недвижимости.
Общая стоимость незадекларированного составляет около 60 млн гривен.
Ранее сообщали, что во время заседания Верховной Рады в четверг, 9 сентября, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко напал на внефракционного Гео Лероса.
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