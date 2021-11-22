В понедельник, 22 ноября, одному из народных депутатов Украины Сергею Шахову сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. Имя народного депутата сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Стоимость всего скрытого превышает 60 млн гривен.

Согласно данным следствия, в декларацию за 2020 год Шахов не внес ряд сведений:

жилой дом в Киевской области;

участок в Киевской области;

13 квартир в Киеве;

8 машиномест;

2 дома, общая площадь которых превышает 2 тысячи квадратных метров;

27 земельных участков;

2 автомобиля;

доли в ряде субъектов хозяйствования;

доходы от продажи недвижимости.

Общая стоимость незадекларированного составляет около 60 млн гривен.

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