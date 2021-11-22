На острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана. После того как новый поток лавы достиг океана власти приказали жителям трех муниципалитетов не покидать свои дома. Вулканические испарения опасны для здоровья. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о жителях муниципалитетов Тасакорте, Сан-Боронон и некоторых районов Эль-Кардона. Им посоветовали не покидать свои дома, закрыть двери и окна, поскольку сильный ветер направил токсичное облако вглубь острова.

Солдаты из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются измерением качества воздуха в соответствующих районах.

В то же время на Ла-Пальме в очередной раз закрыли аэропорт. Он не будет работать в течение следующих двух суток.

Жителям Санта-Крусу посоветовали носить защитные маски, в случае необходимости выйти на улицу.

Читайте также, на Крите произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Подземные толчки также ощутили жители четырех стран, эпицентр подводного подземного толчка находился примерно в 23 километрах от юго-восточного побережья острова.

Кроме того, на острове Ла-Пальма на Канарах не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Огненное стихийное бедствие дополнилось землетрясениями и вспышками молний, сильнейший из них имел магнитуду 4,1 балла.

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