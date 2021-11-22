В Израиле начали вакцинировать детей старше 5 лет [ Редактировать ]
В Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech. В последнее время в стране увеличилось количество случаев заражения. Об этом пишет Reuters.
Половина от количества зарегистрированных случаев заражения за последние несколько дней - приходится на детей в возрасте до 11 лет. В этой возрастной категории находятся до 9,4 млн жителей Израиля.
К ноябрю на эту группу пришлось более трети новых случаев. Ученые сомневаются в том, что Израиль сможет достичь коллективного иммунитета, если детям не введут вакцинацию.
Политики утверждают, что прививка прежде всего необходима для защиты индивидуального здоровья, а не для прекращения передачи вируса.
Несмотря на то, что большинство детей не имеет никаких симптомов во время болезни, однако COVID-19 может нести риски в более долгосрочной перспективе.
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