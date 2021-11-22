В Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech. В последнее время в стране увеличилось количество случаев заражения. Об этом пишет Reuters.

Половина от количества зарегистрированных случаев заражения за последние несколько дней - приходится на детей в возрасте до 11 лет. В этой возрастной категории находятся до 9,4 млн жителей Израиля.

К ноябрю на эту группу пришлось более трети новых случаев. Ученые сомневаются в том, что Израиль сможет достичь коллективного иммунитета, если детям не введут вакцинацию.

Политики утверждают, что прививка прежде всего необходима для защиты индивидуального здоровья, а не для прекращения передачи вируса.

Несмотря на то, что большинство детей не имеет никаких симптомов во время болезни, однако COVID-19 может нести риски в более долгосрочной перспективе.

Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам сообщил о новом побочном эффекте от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Одним из побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson является редкий тип воспаления позвоночника.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием, лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.