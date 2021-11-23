Одного українського військового поранили на фронті минулої доби [ Редактировать ]
Одного українського військового поранили на фронті минулої доби. Напередодні ворог чотири рази обстрілював українських армійців на Донбасі. Наші позиції біля Попасної та Причепилівки на Луганщині накривав із гранатометів та кулеметів. А біля селища Лебединське на Приазов'ї гатив із заборонених мінометів 120 калібру.
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Невельське розташоване за десять кілометрів від околиць Донецька. І саме звідти ворог наводив гармати по цивільних мешканцях.
А от на Донбасі цієї доби - спокійно. Хоча майже весь минулий тиждень на лінії зіткнення було гаряче. Ворог гатив із забороненої зброї, але й отримав достойну відповідь від наших бійців.
Упродовж доби окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, били переважно із заборонених калібрів.
Обстріли із заборонених калібрів на Донбасі - тривають. Сьогодні противник бив по українських позиціях із важких мінометів, гранатометів і кулеметів.
На допиті ворожий кулеметник зізнався, що відкривав вогонь по українських солдатах. Його звинувачують за кількома тяжкими статтями, зокрема зазіхання на територіальну цілісність України та участь у терористичній організації.