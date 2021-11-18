В сессионной зале Верховной Рады произошло возгорание пульта для голосования. Об этом инциденте сообщает издание Цензор.нет.

Первым возгорание заметил спикер ВР Руслан Стефанчук, увидев дым, который поднимается с пульта. Пульт начал дымить у кого-то депутатов фракции "Слуга Народа". Народный депутат Егор Чернев ("СН") начал тушить его огнетушителем.

Отмечается, что через некоторое время в сессионный зал пришли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В связи с пожаром заседание было прервано, а в кулуарах стоял отчетливый запах дыма. При этом через 15 минут Рада продолжила работу.

Читайте также, в Верховной Раде произошло возгорание. Парламентарии вновь ушли на получасовой перерыв, в ходе голосования у депутата Максима Ткаченко загорелся пульт, в связи с этим был оглашен перерыв на 30 минут, после чего возгорание было потушено.

Кроме того, глава Верховной Рады Украины Руслан Степфанчук принял решение ввести ограничения на посещение парламента без COVID-документов. Был подписан документ, согласно которому будет установлен порядок мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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