США рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения в Украину из-за скопления российских войск вблизи украинской границы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, американские власти планируют направить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Также ВСУ могут получить от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также закупленные американцами российские вертолеты Ми-17, изначально предназначавшиеся для афганской армии.

Вместе с тем некоторые представители администрации США обеспокоены, что подобные поставки могут быть восприняты Кремлем как "накачка" Украины оружием, что может привести к заметной эскалации ситуации. Поэтому, несмотря на готовность предоставить Украине военных советников, Соединенные Штаты не уверены, что кто-либо из них сможет приехать лично.

Читайте также Секретарь СНБО Данилов объяснил, зачем Россия стягивает войска к украинской границе

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители Белого дома провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения в Украину. Коварные планы Москвы, по данным агентства, основаны на какой-то секретной информации, которой владеют только Соединенные Штаты. При этом саму информацию США европейским партнерам пока не раскрыли.

Напомним, что весной 2021 года США и НАТО обвинили Кремль в стягивании войск к границе с Украиной. По оценкам Пентагона, концентрация российских войск на границе стала максимальной с 2014 года.

В Киеве обвинили Москву в нагнетании обстановки в регионе и подготовке к наступлению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это и заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

Читайте также США введут санкции против России в случае вторжения в Украину

В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.