Війна на Донбасі: двоє українських військових зазнали поранень минулої доби [ Редактировать ]
Двоє українських військових поранені на фронті минулої доби. Один боєць у тяжкому стані. Напередодні було сім порушень режиму тиші. Ворог застосував і заборонене озброєння. У районі Лебединського - двічі вів вогонь із 82 та 120 мінометів. З мінометів 82 калібру вдарив і біля Кам'янки. Українські захисники були змушені відповідати вогнем.
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У районі Лебединського - двічі вів вогонь із 82 та 120 мінометів. З мінометів 82 калібру вдарив і біля Кам'янки. Українські захисники були змушені відповідати вогнем.
Наші позиції біля Попасної та Причепилівки на Луганщині накривав із гранатометів та кулеметів. А біля селища Лебединське на Приазов'ї гатив із заборонених мінометів 120 калібру.
Невельське розташоване за десять кілометрів від околиць Донецька. І саме звідти ворог наводив гармати по цивільних мешканцях.
А от на Донбасі цієї доби - спокійно. Хоча майже весь минулий тиждень на лінії зіткнення було гаряче. Ворог гатив із забороненої зброї, але й отримав достойну відповідь від наших бійців.
Упродовж доби окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, били переважно із заборонених калібрів.