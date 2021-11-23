На территории Украины ускоряются темпы спада волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По его словам, в стране новые случаи COVID-19 демонстрируют спад заболеваемости. Показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада.

Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: -20% и -19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада: -3% за последнюю неделю.

Отмечается, что в связи с эти снижается и нагрузка на медицинскую систему страны. Резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33,5 тысяч. При этом сейчас нужно ускорять темпы вакцинации от коронавируса.

Читайте также, в 2022 году ситуация с коронавирусом в Украине будет зависеть от вспышки COVID в Европе. Также повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стран, рост заболеваемости уже с января следующего года можно ждать, если не будет введен локдаун.

Кроме того, в настоящее время на территории Украины происходит циркуляция "Дельта"-штамма коронавирусной инфекции. В Украине сейчас есть мощности для выявления "Дельты", путем расшифровки генома, что позволяет осуществлять эпидемический надзор.

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