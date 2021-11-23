ВО вторник, 23 ноября, Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные по состоянию на 22 ноября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Расчетные цены для бензина снижены на 1,03 гривен с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 72 копейки с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 гривен за литр, дизельного топлива - 30,83 гривен за литр.

Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки. Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).

Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.

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