В Евросоюзе готовятся наказывать туристические и транспортные компании, которые способствуют перевозке нелегальных мигрантов по Европе. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Таким образом, новый инструмент позволит наказать компании, которые помогают торговать людьми, чтобы помешать Беларуси использовать нелегальную миграцию против Европейского союза.

Европейский Союз готовит новый правовой инструмент, который позволит наказывать туристические и транспортные компании, которые помогают в торговле людьми, чтобы помешать Беларуси и другим приграничным странам использовать нелегальную миграцию как угрозу против ЕС.

Отмечается, что Европейская комиссия объявит об ответных мерах уже во вторник. К такому шагу ЕС влился после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Европа сталкивается с "синхронизированной" угрозой безопасности из-за пограничного кризиса.

Читайте также, замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожи в Twitter заявил о том, что на польско-белорусской границе не осталось мигрантов, которые находились там более недели. Эстония решила послать в Польшу своих военных, сообщает ERR.

Кроме того, руководство Евросоюза выделило 700 тысяч евро на поддержку мигрантов, которые находятся на беларуско-польской границе. 200 тысяч евро получит Красный Крест, а также Красный полумесяц, которые передадут средства беларускому Красному Кресту.

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