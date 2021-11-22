Сотрудники правоохранительных органов арестовали на Закарпатье граждан Украины, которые занимались перевозкой нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Автомобиль Volkswagen правоохранители остановили на окраине населенного Великие Лазы Ужгородского района Закарпатской области в нем находились 10 нелегалов, предположительно, выходцев из Бангладеш. Украинцы должны были помочь им попасть на территорию Евросоюза.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 332 УК Украины. А действия самих нелегальных мигрантов под незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.

Читайте также, в Государственной пограничной службе пресекли попытку перехода украинской границы 15 нелегальными мигрантами. Иностранные граждане передвигались на автобусе из столицы Республики Беларусь Минска и пытались пересечь границу с Украиной на пункте пропуска в Черниговской области.

Кроме того, в Черноморском порту сотрудники Госпогранслужбы задержали нелегальных мигрантов из Сирии, которые прибыли в Украину на борту парома. Позже в Черноморском порту пограничники обнаружили еще одного нелегального мигранта - гражданин Турции бежал из страны, чтобы избежать уголовной ответственности.

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