Катастрофический рост цен на товары первой необходимости и увеличение тарифов привело к тому, что пенсионеры, получающие минимальные пенсии, обречены на нищету. Власть в бюджете на 2022 год увеличивает выплаты на силовиков, при этом простые люди оказались на грани выживания. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

По словам оппозиционного политика, люди поверили нынешней власти, которая обещала снизить тарифы и повысить пенсии. Однако катастрофический рост инфляции "съедает" даже те минимальные доплаты, которые получают пенсионеры. Так, в бюджете на текущий год увеличение минимальной пенсии предлагается на 9,3%. Но уже сейчас очевидно, что инфляция по году будет минимум 10,5% и, как следствие, пенсия в реальном выражении снизится.

"Когда людям объявили об автоматическом перерасчете пенсий, они этого ждали, надеялись, что он реально поможет. Однако повысили лишь на 100-150 гривен. К примеру, у нас 1 млн 600 тысяч пенсионеров живут на пенсию менее 2 000 грн. Чем меньше пенсия – тем меньше они получили доплаты. И если пенсионеру не помогает кто-то из родственников, он реально на грани выживания. Когда к минимальной пенсии доплата – 50-100 гривен, и приходит платежка за коммуналку на 2500 гривен с субсидией около 1500 гривен в виде подачки – это просто издевательство", - объяснил Юрий Бойко.

Политик добавил, что на 1 октября 5,5 млн пенсионеров получают пенсию менее 3 000 гривен, то есть существенно ниже фактического размера прожиточного минимума для нетрудоспособных - 3708 гривен в ценах на октябрь.

Оппозиционный политик подчеркнул, что в главном финансовом документе на следующий год власть увеличила выплаты на силовиков по сравнению с прошлым годом. По словам Юрия Бойко, тенденция забывать о простых людях в пользу правоохранительных органов началась еще в 2014 году, и эту ситуацию необходимо менять как можно быстрее.

"Власть пытается построить полицейское государство с голодными и бедными людьми. Единственный выход – наконец понять, что бюджет должен быть в первую очередь для людей, а не для силовиков. Фракция ОП-ЗЖ подала поправки к проекту бюджета-2022 по перерасчету и повышению пенсий, принятие которых позволит пенсионерам жить достойно", - резюмировал Юрий Бойко.