Різкий стрибок цін на соняшникову олію відбувся ще на початку року.

Золота олія. Уже наступної весни літрова пляшка цього продукту може коштувати... 100 гривень! Експерти кажуть: олія дорожчає у всьому світі приблизно на 10 відсотків. Але в нас чомусь аж на третину.

І це при тому, що Україна - один із найбільших виробників та експортерів соняшникової олії! Тож чому так відбувається? З'ясовував Олександр Васильченко.

Ось вона - рекордсменка здорожчання. Соняшникова олія за рік зросла в ціні на 80%. І такий стрибок неабияк на власному гаманці відчула пані Наталія. Якщо торік ще пляшку вона могла купили менш ніж за тридцять гривень. То тепер...

Наталія, жителька Києва:

Вот я сегодня взяла - 47 гривен. Ну литровую. Там же нужно смотреть 900 грам, 800. Я литр попросила.

І таку ціну потрібно ще пошукати. Жінка спеціально купує на ринку, бо так дешевше.

Наталія, жителька Києва:

Ну я светлую беру. Она так быстро уходит. Она очень быстро. Ну я не знаю, раз в неделю беру.

А дехто бере більшими об'ємами. Так економніше і вистачає надовше.

Майя, жителька Києва:

Я взяла 5 літров і мені вигідно її використовувати, понімаєте? Економимо на всьому, тому що зараз пенсіонеру дуже важко.

Продавці розповідають, люди хоч і скаржаться на ціни, втім, беруть.

-От 49 і вище. Від 49, якщо літрова.

Різкий стрибок цін на соняшникову олію відбувся ще на початку року. І це попри те, що Україна в трійці лідерів з виробництва і експорту. Ми покриваємо 30 відсотків світового ринку. І цей показник, анонсують аграрії, цьогоріч буде ще вищим.

Світлана Литвин, аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу":

Цього року Україна отримала значно більше насіння соняшника ніж минулого, тобто приріст становить близько 22 відсотків, відповідно ми зможемо виробити більше соняшникової олії. В будь-якому випадку внутрішнє споживання соняшникової олії знаходиться на рівні 500 тисяч тонн, решту ми експортуємо.

І парадокс - цей експорт для всього світу коштує значно дешевше, ніж для самих українців. В Мінекономіки заспокоюють, є і в нас доступні ціни на олію.

Тарас Качка, заступник міністра економіки України:

Є досить широка полиця, і пропозиція на ринку і полицях супермаркета є завжди пропозиція, яка є нижчою ніж середня ціна, яку статистично повідомляємо, яка є доступніша для людей з більш соціально вразлививх - десь на 8-9 грн дешевше. Звичайно, це обмежена пропозиція, але тим не менше останнє, що я бачив - 47-48 грн це найнижча пропозиція в супермаркетах в місті Києві.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Це сайт мережі супермаркетів у Польщі і тут мінімальна ціна одного літру соняшникової олії приблизно 7 злотих. У перерахунку на українську валюти це майже 44 гривні.

Експерти кажуть, одні з основних причин здорожчання олії - відсутність довгострокових контрактів між постачальниками і торговельними мережами. А ще завищені податки.

Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

В Європе на продукты питания действует сниженная ставка НДС. В среднем это 5-7 процентов. У нас это 20 процентов. Не правильно брать большой налог с еды, потому что еда людям нужна, чтобы выживать и поэтому практически во всех развитых странах или более менее развитых странах , где действует НДС на продукты, питание и на лекарства действуют сниженные ставки.

І подальшого зростання цін, переконані експерти, не уникнути.

Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради: