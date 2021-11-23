Олія дорожчає на третину: чому так відбувається [ Редактировать ]
Золота олія. Уже наступної весни літрова пляшка цього продукту може коштувати... 100 гривень! Експерти кажуть: олія дорожчає у всьому світі приблизно на 10 відсотків. Але в нас чомусь аж на третину.
І це при тому, що Україна - один із найбільших виробників та експортерів соняшникової олії! Тож чому так відбувається? З'ясовував Олександр Васильченко.
Ось вона - рекордсменка здорожчання. Соняшникова олія за рік зросла в ціні на 80%. І такий стрибок неабияк на власному гаманці відчула пані Наталія. Якщо торік ще пляшку вона могла купили менш ніж за тридцять гривень. То тепер...
Наталія, жителька Києва:
Вот я сегодня взяла - 47 гривен. Ну литровую. Там же нужно смотреть 900 грам, 800. Я литр попросила.
І таку ціну потрібно ще пошукати. Жінка спеціально купує на ринку, бо так дешевше.
Наталія, жителька Києва:
Ну я светлую беру. Она так быстро уходит. Она очень быстро. Ну я не знаю, раз в неделю беру.
А дехто бере більшими об'ємами. Так економніше і вистачає надовше.
Майя, жителька Києва:
Я взяла 5 літров і мені вигідно її використовувати, понімаєте? Економимо на всьому, тому що зараз пенсіонеру дуже важко.
Продавці розповідають, люди хоч і скаржаться на ціни, втім, беруть.
-От 49 і вище. Від 49, якщо літрова.
Різкий стрибок цін на соняшникову олію відбувся ще на початку року. І це попри те, що Україна в трійці лідерів з виробництва і експорту. Ми покриваємо 30 відсотків світового ринку. І цей показник, анонсують аграрії, цьогоріч буде ще вищим.
Світлана Литвин, аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу":
Цього року Україна отримала значно більше насіння соняшника ніж минулого, тобто приріст становить близько 22 відсотків, відповідно ми зможемо виробити більше соняшникової олії. В будь-якому випадку внутрішнє споживання соняшникової олії знаходиться на рівні 500 тисяч тонн, решту ми експортуємо.
І парадокс - цей експорт для всього світу коштує значно дешевше, ніж для самих українців. В Мінекономіки заспокоюють, є і в нас доступні ціни на олію.
Тарас Качка, заступник міністра економіки України:
Є досить широка полиця, і пропозиція на ринку і полицях супермаркета є завжди пропозиція, яка є нижчою ніж середня ціна, яку статистично повідомляємо, яка є доступніша для людей з більш соціально вразлививх - десь на 8-9 грн дешевше. Звичайно, це обмежена пропозиція, але тим не менше останнє, що я бачив - 47-48 грн це найнижча пропозиція в супермаркетах в місті Києві.
Олександр Васильченко, кореспондент:
Це сайт мережі супермаркетів у Польщі і тут мінімальна ціна одного літру соняшникової олії приблизно 7 злотих. У перерахунку на українську валюти це майже 44 гривні.
Експерти кажуть, одні з основних причин здорожчання олії - відсутність довгострокових контрактів між постачальниками і торговельними мережами. А ще завищені податки.
Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:
В Європе на продукты питания действует сниженная ставка НДС. В среднем это 5-7 процентов. У нас это 20 процентов. Не правильно брать большой налог с еды, потому что еда людям нужна, чтобы выживать и поэтому практически во всех развитых странах или более менее развитых странах , где действует НДС на продукты, питание и на лекарства действуют сниженные ставки.
І подальшого зростання цін, переконані експерти, не уникнути.
Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:
Сейчас мы в мире наблюдаем дефицит миниральных удобрений. Да, возможно в Украине мы этот вопрос и решим, но мы же не решим его по всему миру, значит удобрений по всему миру будет внесено меньше. Если будет внесено меньше удобрений, значит урожайность будет ниже. Соответственно цены вырастут.
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