Підозрюваного у наїзді на святковий парад у США звинуватили в умисному вбивстві. 39-річному Даррелові Бруксу висунули звинувачення за п'ятьма пунктами, кожен із яких загрожує чоловікові довічним ув'язненням. При цьому підозрюваного можуть випустити під заставу у розмірі п'ять мільйонів доларів. Нагадаю, в неділю позашляховик Брукса врізався у натовп в місті Вокеша. Трагедія сталася, коли чоловік тікав від поліції після скоєння іншого злочину. Як наслідок - постраждали 48 людей, п'ятеро загинули на місці, ще одна дитина згодом померла в лікарні.