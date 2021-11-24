Війна на Донбасі: пораненого армійця доправили до лікарні [ Редактировать ]
Знову обстріли й черговий поранений у лавах Збройних сил. Армійця доправили до лікарні, він у задовільному стані. На Донбасі ворог щонайменше тричі відкривав вогонь. Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького атакував із протитанкових гранатометів. А в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
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Труба розвідника - вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення.
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У районі Лебединського - двічі вів вогонь із 82 та 120 мінометів. З мінометів 82 калібру вдарив і біля Кам'янки. Українські захисники були змушені відповідати вогнем.
Наші позиції біля Попасної та Причепилівки на Луганщині накривав із гранатометів та кулеметів. А біля селища Лебединське на Приазов'ї гатив із заборонених мінометів 120 калібру.
Невельське розташоване за десять кілометрів від околиць Донецька. І саме звідти ворог наводив гармати по цивільних мешканцях.