В среду, 24 ноября, Украина на границе с Беларусью начала специальную пограничную операцию "Полесье". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами. Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности, сообщили в ГПСУ.

Так, на границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину, отметил первый заместитель главы государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.

Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась.

Главная задача операции - не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.

В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

Усиление пограничного режима

Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы.

В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.

Читайте также, замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожи в Twitter заявил о том, что на польско-белорусской границе не осталось мигрантов, которые находились там более недели. В эту сотню включат добровольцев и резервистов, а также группу военной полиции.

Кроме того, мигранты на польско-белорусской границе совершили более 500 попыток прорваться в Польшу. При этом мигранты действуют большими группами - в одной из попыток штурма участвовали несколько сотен человек, мигранты действуют при поддержке белорусских силовиков.

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