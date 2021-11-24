Війна на Донбасі: ворог чотири рази відкривав вогонь із заборонених мінометів [ Редактировать ]
Одного українського армійця поранено на сході країни минулої доби. Боєць у задовільному стані - повідомили у штабі. Ворог чотири рази відкривав вогонь. Поблизу Широкиного атакував із заборонених мінометів 120 калібру. Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького противник обстрілював із гранатометів. А в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів. Армійці відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити провокації. Наш кореспондент Руслан Смєщук поспілкувався з українськими захисниками.
Це - залишки укриття на Луганщині, в районі Попасної. Тут відбувся черговий ворожий обстріл передових армійських позицій. Били керованими ракетами.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Забіг Юра, і каже що в спостережних ПТУР прилетів, вони вибігли тікали по окопу і за ними другий ПТУР прилетів. Розбив нам кукушку, розбив нам трубу розвідника.
Так звана "кукушка" - це легко броньований пост спостереження. А ось та сама труба розвідника - вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення.
Олег, військовослужбовець Збройних сил України:
І після того вони почали покидати цей пост, щоб знайти укриття більш міцніше. І одна людина встигла забігти в бліндаж, а інший хлопець, який був позаду, він присів в траншеї, і водночас йому потрапив осколок в руку.
Цей напрямок - традиційно напружений. Вояки пов'язують активізацію ворога з підвезенням чергового так званого "гумконвою".
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Зашевилились. Часто прострелы, часто закидывают сюда. И минометка и СПГ и РПГ. Пытаются достать. Наверное добавки получили по боеприпасам, по деньгам - мне так кажется.
І доки одні вояки на передовій тримають оборону, інші в тилу займаються не менш важливою справою.
Гуманітарна ініціатива військових "Допомога Схід" укотре доправила медичне устаткування в краматорський дитячий медцентр.
Борис Кутовий, координатор проєкту "Допомога Схід":
Спеціалізовані, медикалізовані електричні ліжка. Також протипролежневі матраци, наматрацники з охолодженням і настінні дозатори. Відкриті реанімаційні системи для немовлят, медичні меблі тощо.
Українські вояки вміють не лише воювати, а й проводити гуманітарні операції, впевнений засновник проєкту "Допомога Схід", перший командувач ООС Сергій Наєв.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:
Важливим напрямком діяльності міжнародної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід" є цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в зоні проведення операції Об'єднаних Сил та здійснюють лікування дітей.
Більшість сучасних армій зазвичай, крім участі в бойових діях, паралельно проводять гуманітарні та навіть поліцейські операції.
по теме
Труба розвідника - вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення.
На Донбасі ворог щонайменше тричі відкривав вогонь. Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького атакував із протитанкових гранатометів.
Ворог застосував і заборонене озброєння. У районі Лебединського - двічі вів вогонь із 82 та 120 мінометів. З мінометів 82 калібру вдарив і біля Кам'янки.
У районі Лебединського - двічі вів вогонь із 82 та 120 мінометів. З мінометів 82 калібру вдарив і біля Кам'янки. Українські захисники були змушені відповідати вогнем.
Наші позиції біля Попасної та Причепилівки на Луганщині накривав із гранатометів та кулеметів. А біля селища Лебединське на Приазов'ї гатив із заборонених мінометів 120 калібру.