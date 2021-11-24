Компанія Джефа Безоса анонсувала новий політ із космічними туристами [ Редактировать ]
Новий політ із космічними туристами анонсувала компанія Джефа Безоса Blue Origin.
Запланований він на 9 грудня. А участь у суборбітальному польоті візьмуть шестеро осіб. До екіпажу ввійшли двоє почесних гостей та 4 комерційних туристи.
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