Удар не лише по економіці. В Україні фіксують збільшення виробництва сурогатного пального. За даними аналітиків, кожен п'ятий літр бензину на заправках або не відповідає стандартам якості, або ж - підробка. Більше розкажуть мої колеги.

Знизити ціни на пальне - місія здійсненна: Слідом за Штатами із власних стратегічних резервів нафту вивільнить ще низка країн - усе заради зменшення котирувань на ринку, та задоволення потреб і спроживачів, і промисловців.

Українські ж паливні реалії - геть інакші. Легальний ринок змушений боротися з бізнесом тіньовим.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Порядка 20 процентов всего топливного рынка - это серые, нелегальные схемы.

І як кажуть експерти - схеми процвітають. Хоча, війну тіньовому ринку Денис Шмигаль оголосив іще у березні.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

За моїм дорученням уже працюють відповідні регіональні комісії і я впевнений, що у найближчий час ми побачимо результат їхньої роботи. Споживачі повинні мати доступ до якісного пального.

Але далі слів справа не просунулася.

Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Більше 22 відсотків, рік до року зріс акцизний податок. Але цього, вочевидь, недостатньо. Вочевидь, не допрацьовують наші правоохоронні органи, які дозволяють працювати і нелегальним автозаправним станціям, і нелегальним, так званим, міні-НПЗ - нафтопереробним заводам.

А їх в Україні на сьогодні більше 20. Там виготовляють сурогатне пальне, яке потім потрапляє на вітчизняні АЗС.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Порядка 20 миллиардов гривен бюджет недополучает от этих всех схем. Как уплаты акцизов, НДС, так и налоговых скруток. Также это влияет на работу легальных АЗС, потому что они не могут конкурировать с полулегальными, серыми бочками. Потому что белые - легальные, уплачивают все налоги, акцизы.

Артем Куюн, експерт паливного ринку:

Мы видим поступление в Украину огромного количества компонентов для производства суррогатного бензина под видом растворителей, каких то сольвентов и так далее. Мы видим, что переробатывается огромное количество нефтяного сырья, перерабатывается на нелегальных нефтезаводах.

До речі, майже півтисячі АЗС в Україні працюють із порушеннями. Про це свідчать дані проекту "ПеревірАЗС", який займається моніторингом таких заправок. І порушення ці, здебільшого, стосуються будівельної документації, а точніше - її відсутності. В Україні чимало прикладів, коли таке недбальство призводило до трагедій.

Артем Куюн, експерт паливного ринку:

Переяслав-Хмельницкий, заправка БРСМ, которая взорвалась. Имело грубейшие нарушения строительные. Ни документов оформленных на заправке не было. Строили кое-как кое-кто, кое-где, а потом уже махали руками и разбирались.

Експерти прогнозують - якщо ситуація не зміниться, нам загрожує паливний колапс. У результаті, якісне пальне в Україні стане рідкістю, а залежність від інших країн збільшиться.