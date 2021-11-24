Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон попросила освободить ее от занимаемой должности. Такое заявление она сделала на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Я не хочу возглавлять правительство, для сомнений в легитимности которого могут быть основания.

Андерссон сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что по-прежнему хочет руководить однопартийным кабинетом социал-демократов.

Коалиционное правительство должно уйти в отставку, если какая-либо партия решит покинуть правительство. Хотя ситуация в парламенте не изменилась, нужно проголосовать еще раз.

Ранее Партия охраны окружающий среды (ПООС) объявила о выходе из коалиции меньшинства, поскольку правительственный проект бюджета провалился при голосовании в парламенте.

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20 млрд крон из 74 млрд (более $8,2 млрд), которые правительство намеревалось пустить на реформы, пойдут, в частности, на снижение налога для пенсионеров, инвестиции в повышение заработной платы полицейских и в различные сектора судебной системы. Также в Швеции планируется снизить налог на бензин и дизельное топливо.

54-летняя Магдалена Андерссон, лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции, была избрана премьер-министром в среду, 24 ноября. Она стала первой в истории страны женщиной, занявшей пост премьера.

Андерссон стала министром финансов Швеции в 2014 году. Тогда она тоже оказалась первой женщиной на этой должности в правительстве.

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