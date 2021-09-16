В Швеции вакцинируют детей от 12 лет [ Редактировать ]
В Швеции планируют начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет уже этой осенью. В стране 80% шведов старше 16 лет прошли полный курс прививки.
По словам премьер-министра Швеции Стефана Левена, введение вакцинации среди детей в возрасте от 12 до 15 лет должно помочь им избежать серьезных заболеваний.
"Это снижает риск тяжелых и серьезных заболеваний и риск того, что вы пропустите школу", - отметил Левен.
Добавим, что сегодня в Швеции более 80% граждан старше 16 лет - вакцинированы первой дозой. Почти 75% - прошли полный курс прививки.
Читайте, за минувшие сутки за территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 118 786 человек. За весь период кампании по вакцинации в стране иммунизировали 6 097 685 человек, из них первую дозу прививки получили 6 097 685 украинцев, а полностью вакцинированы 5 009 066 граждан.
Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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