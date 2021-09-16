В Швеции планируют начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет уже этой осенью. В стране 80% шведов старше 16 лет прошли полный курс прививки.

По словам премьер-министра Швеции Стефана Левена, введение вакцинации среди детей в возрасте от 12 до 15 лет должно помочь им избежать серьезных заболеваний.

"Это снижает риск тяжелых и серьезных заболеваний и риск того, что вы пропустите школу", - отметил Левен.

Добавим, что сегодня в Швеции более 80% граждан старше 16 лет - вакцинированы первой дозой. Почти 75% - прошли полный курс прививки.

Читайте, за минувшие сутки за территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 118 786 человек. За весь период кампании по вакцинации в стране иммунизировали 6 097 685 человек, из них первую дозу прививки получили 6 097 685 украинцев, а полностью вакцинированы 5 009 066 граждан.

Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.