Ученые из Великобритании предупредили о появлении нового варианта коронавируса, который может быть опаснее всех известных штаммов, включая "Дельту". Отмечается, что мутировавшую версию вируса выявили в Ботсване.

По данным издания, штамм коронавируса с научным названием B.1.1.529 содержит 32 мутации, что указывает на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок назвал комбинацию изменений в белке у нового варианта "ужасающей".

Он предупредил, что новый вариант коронавируса потенциально может быть "хуже, чем что-либо еще", включая доминирующий в мире штамм "Дельта".

По словам генетика из Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, на сегодняшний день обнаружено 10 случаев этого штамма. Ученый предположил, что вариант B.1.1.529 мог появиться у пациента с ВИЧ-инфекцией.

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Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.

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