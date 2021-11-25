18 тонн наркотиків знищили у Пакистані [ Редактировать ]
У Пакистані знищили 18 тонн наркотиків на суму мільярд і триста мільйонів доларів. На показовій церемонії спалили частину вилучених цьогоріч заборонених речовин. Загалом цього року спецслужби країни конфіскували 184 тонни наркотиків. Пакистан є основним каналом збуту зілля, яке продукує західний сусід - Афганістан. Ця країна - основний виробник героїну та гашишу у світі.
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