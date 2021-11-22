В понедельник, 22 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что запуск украинского спутника "Сич 2-30", запланированный на декабрь, отложен на январь. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года, это было планово. Но, к сожалению, компания Илона Маска (SpaceX), которой принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск на январь. То есть он улетит, но позже, в ближайшее время.

При этой сайт Next Spaceflight сообщает, что запуск может состояться 10 января 2022 года.

Читайте также, компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX снова перенесла испытания прототипа космического корабля Starship. Этот корабль предназначен для полетов с пассажирами на Луну и Марс, SpaceX не успела получить разрешение на тестовый полет от Управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

Кроме того, компания Илона Маска SpaceX провела испытания ракетных двигателей, которые в будущем будут вмонтированы в космический корабль Starship SN20, отправляющийся "покорять" Марс. Был успешно произведен запуск двигателя Raptor, который должен работать в условиях открытого космоса.

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