У Путина назвали новую "красную" линию для Украины [ Редактировать ]
В России заявили о расширении "красных линий" для страны. Советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов против вступления Украины в НАТО.
Об этом сообщает Telegraph.
Лукьянов предупредил о "новом конфликте", если НАТО расширится дальше на восток. Издание уточняет, что слова Лукьянова - самое ясное объяснение военного присутствия РФ на границе Украины.
"России придется изменить систему и провести новые "красные линии", - заявил он.
Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.
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