В России заявили о расширении "красных линий" для страны. Советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов против вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает Telegraph.

Лукьянов предупредил о "новом конфликте", если НАТО расширится дальше на восток. Издание уточняет, что слова Лукьянова - самое ясное объяснение военного присутствия РФ на границе Украины.

"России придется изменить систему и провести новые "красные линии", - заявил он.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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