Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такой возможности исключать нельзя.

"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами", - отметил Хабихт.

Он подчеркнул, что на сегодня для таких препаратов как, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.

"Для них нам нужна третья доза", - подчеркнул Хабихт.

По его словам, сейчас ведется много дискуссий и исследований по поводу снижения уровня иммунитета.

"Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", - пояснил он.

Глава Бюро ВОЗ в Украине, отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.

"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию - ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", - резюмировал Хабихт.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.