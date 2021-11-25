В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 943 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской и Львовской областях - там более 1 тысячи.

За сутки в Украине госпитализировали 3404 человека; летальных исходов - 628; выздоровели - 26 811 человек. Протестировали методом ПЦР - 52 316 человек, методом ИФА - 10 092, экспресс-тестами - 40 491.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 384 404 человека; выздоровели - 2 852 452 человека; летальных исходов - 83 541.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.