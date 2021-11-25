Подделки можно было приобрести за 1,5 тысячи евро/ фото: militaryarms.ru

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили продажу поддельных удостоверений сотрудников ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, члены преступной группировки занимались подделкой документов "Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ".

По данным следствия, на территории Киева действовала преступная группа, участники которой причастны к изготовлению и продаже удостоверений членов так называемой "Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ" (International Diplomatic Mission). Они выдавали ее за настоящую международную организацию.

Отмечается, что злоумышленники зарегистрировали организации с похожими названиями, похожими на мониторинговую миссию. Известно, что подделки можно было приобрести за 1,5 тысячи евро. После оплаты "клиенты" получали удостоверения, похожие на оригинальные. Правоохранители провели ряд обысков у фигурантов, в ходе которых изъяли вещественные доказательства. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для злоумышленников.

Фото: Офис генпрокурора

Читайте также, столичные правоохранители провели масштабную спецоперацию, в результате которой была арестована банда фальшивомонетчиков. Согласно данным правоохранителей, всего в банду входили 10 человек, главной задачей была доставка и сбыт поддельных долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.