В Киеве пресекли продажу фейковых удостоверений ОБСЕ [ Редактировать ]
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили продажу поддельных удостоверений сотрудников ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Согласно данным следствия, члены преступной группировки занимались подделкой документов "Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ".
По данным следствия, на территории Киева действовала преступная группа, участники которой причастны к изготовлению и продаже удостоверений членов так называемой "Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ" (International Diplomatic Mission). Они выдавали ее за настоящую международную организацию.
Отмечается, что злоумышленники зарегистрировали организации с похожими названиями, похожими на мониторинговую миссию. Известно, что подделки можно было приобрести за 1,5 тысячи евро. После оплаты "клиенты" получали удостоверения, похожие на оригинальные. Правоохранители провели ряд обысков у фигурантов, в ходе которых изъяли вещественные доказательства. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для злоумышленников.
Фото: Офис генпрокурора
Читайте также, столичные правоохранители провели масштабную спецоперацию, в результате которой была арестована банда фальшивомонетчиков. Согласно данным правоохранителей, всего в банду входили 10 человек, главной задачей была доставка и сбыт поддельных долларов.
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