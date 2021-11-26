На территории Южной Африки подтвердили 53 первых случая нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщает новостное агентство Sky News.

Ситуация с выявлением новых случаев COVID-19 в регионе ухудшилась на этой неделе. При том, что до недавнего времени там фиксировали всего 200 случаев за сутки. Существует большая вероятность того, что такой рост заболеваемости связан с новым вариантом B.1.1.529.

Хотя данные ограничены, наши эксперты работают сверхурочно со всеми установленными системами наблюдения, чтобы понять новый штамм и возможные последствия.

Отмечается, что в ЮАР от COVID-19 иммунизировали 41% взрослого населения. При этом в стране количество вакцин, вводимых в день, относительно невелико и составляет менее 130 тысяч. Известно, что столь низкий уровень вакцинации никак не связан с недостатком препаратов.

Читайте также, в Украине впервые выявили новый вариант "Дельта"-штамма коронавируса - AY.4.2. Новую разновидность штамма подтвердили в Днепре, индийский штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень заражения по сравнению с уханьским штаммом и британским "Альфа".

Кроме того, ученые из Великобритании предупредили о появлении нового варианта коронавируса, который может быть опаснее всех известных штаммов, включая "Дельту". Отмечается, что мутировавшую версию вируса выявили в Ботсване.

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