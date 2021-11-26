Війна на Донбасі: зафіксували 14 обстрілів за добу [ Редактировать ]
Кількість ворожих атак на сході зростає. За добу - 14 обстрілів. Більшість із них - із важкого озброєння. Противник вів вогонь у напрямку Авдіївки та Лебединського з мінометів 120 калібру. Поблизу Красногорівки застосував 82 калібр. На решті ділянок незаконні збройні формування гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
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Ворог обстрілював українські позиції біля Луганського, Авдіївки, Лебединського, Південного, Новотошківського, Катеринівки, Попасної та Красногорівки.
Зранку в напрямку Авдіївки ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82 калібру. Поблизу Луганського - відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Противник із заборонених важких мінометів обстріляв Водяне на півдні Донеччини. Також із мінометів гатили по пункту пропуску "Мар'їнка".
Крім того, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Кам'янки, Нью-Йорка, Луганського та в напрямку шахти "Бутівка".
Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького противник обстрілював із гранатометів. А в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів.