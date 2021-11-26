На территории Государства Израиль лабораторно подтвердили первый случай заражения "южноафриканским" типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает новостное агентство Newsru.co.il.

Таким образом, в связи с выявлением у израильтянина нового южноафриканского штамма проходит новое срочное заседание с участием премьер-министра страны Нафтали Беннета с руководителями отрасли здравоохранения страны.

Отмечается, что по итогам другого заседания было принято внести в "красный" список 7 стран: ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини. При этом возможно, что в пятницу, 26 ноября, "красный список" расширят.

Ранее мы писали, что на территории Южной Африки подтвердили 53 первых случая нового штамма коронавирусной инфекции. Ситуация с выявлением новых случаев COVID-19 в регионе ухудшилась на этой неделе, до недавнего времени там фиксировали всего 200 случаев за сутки.

Кроме того, в Украине впервые выявили новый вариант "Дельта" штамма коронавируса - AY.4.2. Новую разновидность штамма подтвердили в Днепре, мутированные варианты имеют очень высокий уровень заражения по сравнению с уханьским штаммом и британским "Альфа".

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