Во вторник, 23 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что потом мигрантов в Беларуси значительно уменьшился, чем во время пика, который был месяц назад. По его словам, на это повлияли скоординированные действия стран. Об этом сообщает PAP.

Переговоры с иракским премьер-министром, с премьер-министром автономных регионов в Курдистане и с партнерами в Турции и на Ближнем Востоке, а также надежные и сотрудничество с такими странами, как Узбекистан, означает, что сегодня поток новых мигрантов в Беларусь сегодня гораздо меньше, чем на пике потока мигрантов, то есть около месяца или двух-трех недель назад.

По его словам, это первый важный штраф к разрядке миграционного кризиса, который вызвала Беларусь.

Это политический кризис, в котором людей используют контрабандисты, мафии, в

в сотрудничестве с режимом Александра Лукашенко, чтобы создать элемент давления на ЕС и быть элементом дезинтеграции блока и элементом хаоса, который, по мнению Лукашенко, будет лучше всего будет наилучшим образом служить его целям.

Читайте также, замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожи в Twitter заявил о том, что на польско-белорусской границе не осталось мигрантов, которые находились там более недели. В эту сотню включат добровольцев и резервистов, а также группу военной полиции.

Кроме того, мигранты на польско-белорусской границе совершили более 500 попыток прорваться в Польшу. При этом мигранты действуют большими группами - в одной из попыток штурма участвовали несколько сотен человек, мигранты действуют при поддержке белорусских силовиков.

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