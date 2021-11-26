Польские правоохранители зарегистрировали 217 новых попыток прорыва нелегальных мигрантов через беларууско-польскую границу. Во время одной из них группа из 200 человек попробовала взять ее "штурмом". Об этом сообщает пресс-центр польской пограничной службы.

Таким образом, нелегалы второй раз подряд попытались прорваться через границу недалеко от польского городка Черемча.

На участке, охраняемой пограничным постом в Черемчи, группа из почти 200 агрессивных иностранцев штурмовала границу.

Отмечается, что сотрудники польской пограничной службы выдали 12 постановлений о депортации нелегальных мигрантов с территории страны.

Читайте также,замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожи в Twitter заявил о том, что на польско-белорусской границе не осталось мигрантов, которые находились там более недели. Эстония решила послать в Польшу своих военных.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что потом мигрантов в Беларуси значительно уменьшился, чем во время пика, который был месяц назад. По его словам, на это повлияли скоординированные действия стран.

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