В Германии приняли жесткое решение по поводу "эпицентра" коронавируса [ Редактировать ]
Руководство Германии приняло решение ужесточить правила въезда путешественников из Южноафриканской республики в связи с новым штаммом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
По словам чиновника, новые правила официально вступают в силу в ночь на 27 ноября 2021 года. Также будет действовать 14-дневный карантин для абсолютно всех.
Правила вступают в силу сегодня ночью, авиакомпании смогут перевозить в Германию только граждан Германии. Кроме этого, будет действовать 14-дневный карантин для всех, даже привитых.
Отмечается, что новый вариант коронавирусной инфекции B11529 является очень опасныи и нужно принимать превентивные меры.
Читайте также, на территории Государства Израиль лабораторно подтвердили первый случай заражения "южноафриканским" типом коронавирусной инфекции. В связи с выявлением у израильтянина нового южноафриканского штамма проходит новое срочное заседание с участием премьер-министра страны.
Кроме того, на территории Германии зафиксирован сильный скачок смертности от коронаирусной инфекции. Всего за период эпидемии в стране от инфекции умерли более 100 тысяч граждан, всего с начала пандемии в Германии выявили 5573756 случаев инфицирования коронавирусом.
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