На территории Украины в субботу, 27 ноября, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупредили о том, что в различных регионах страны будет наблюдаться довольно сильные порывы ветра. Согласно прогнозам, ночью и утром ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. При этом на высокогорье Карпат скорость ветра составит 25-30 м/с.

Отмечается, что в стране был объявлен 1 (желтый) уровень опасности, который означает, что погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Читайте также, в Киеве до конца суток объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будет достигать 18 метров в секунду, во время "желтого" уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Кроме того, на западе Украины из-за обильных осадков прогнозируют подъем воды в реках, в связи с чем там возможна угроза подтопления. В водоемах ожидается подъем на высоту от 0,1 до 0,3 метра над уровнем с последующим затоплением поймы.

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