В Киеве до конца суток объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будет достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометеоцентра.

Таким образом, в ближайшие часы в столице и до конца суток 24 октября ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Отмечается, что во время "желтого" уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Читайте также, ранее на территории Украины ожидается сильный ветер, в связи с чем в стране объявили штормовое предупреждение, в восточных регионах страны, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей наблюдались порывы ветра.

Кроме того, На западе Украины из-за обильных осадков прогнозируют подъем воды в реках, в связи с чем там возможна угроза подтопления. В связи с этим в регионе спасатели объявили 1 (желтый) уровень опасности, в водоемах ожидается подъем на высоту от 0,1 до 0,3 метра над уровнем.