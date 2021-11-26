У Мінську затримали українського журналіста [ Редактировать ]
У Мінську затримали фрілансера "Радіо Свобода". Із журналістом зник зв'язок. Андрія Кузнєчика силовики вивели з дому, а в оселі влаштували обшук.
За словами дружини затриманого, четверо невідомих у цивільному забрали всю техніку, мобільний телефон і гроші. Пообіцяли, що відпустять журналіста за кілька днів.
Зв'язку з затриманим досі немає. Як пише "Радіо Свобода", за гратами в Білорусі зараз перебувають 29 представників ЗМІ, ще десятки були змушені залишити країну.
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