На Киев обрушится сильный ветер [ Редактировать ]
В пятницу, 26 ноября, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В ближайший час с удержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Сегодня в столице синоптики прогнозируют сухую погоду.
Столбики термометра днем покажут +6 +8 градусов, а ночью опустятся до 0 -2.
Напомним, что первый снегопад в Киеве был вечером 23 ноября.
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