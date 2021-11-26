В пятницу, 26 ноября, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В ближайший час с удержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Сегодня в столице синоптики прогнозируют сухую погоду.

Столбики термометра днем покажут +6 +8 градусов, а ночью опустятся до 0 -2.

Напомним, что первый снегопад в Киеве был вечером 23 ноября.

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