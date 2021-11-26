У Дніпрі правоохоронці вилучили 700 кубометрів лісу [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині викрили незаконний збут деревини. Схему організували працівники одного з лісництв.
Вони навмисно занижували обсяги зрубаного, аби потім дешево продати ліс деревообробним компаніям. Правоохоронці вилучили 700 кубометрів лісу. За попередніми підрахунками його вартість сягає мільйона гривень. Утім, за словами поліцейських, це далеко не вся сума завданих державі збитків.
Наталія Калиновська, начальниця сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України:
Проводяться подальші заходи для встановлення остаточної суми збитків. Крім того, після проведення необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.
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