За попередніми підрахунками його вартість сягає мільйона гривень.

На Дніпропетровщині викрили незаконний збут деревини. Схему організували працівники одного з лісництв.

Вони навмисно занижували обсяги зрубаного, аби потім дешево продати ліс деревообробним компаніям. Правоохоронці вилучили 700 кубометрів лісу. За попередніми підрахунками його вартість сягає мільйона гривень. Утім, за словами поліцейських, це далеко не вся сума завданих державі збитків.

Наталія Калиновська, начальниця сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: