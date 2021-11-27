16-річному Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу [ Редактировать ]
Нові деталі у справі й щодо харківського мажора на Інфініті. Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу. Про це повідомили його адвокати.
Медики мають підтвердити осудність неповнолітнього. Нагадаю, той наприкінці жовтня на Інфініті з шаленою швидкістю проскочив на червоне світло.
Зіткнувся з Шевроле, його водій загинув. Ще трьох пасажирів, які їхали з Харківським, ушпиталили. Сам 16-річний водій нині в СІЗО. Окрім підозри в скоєнні ДТП, він має непогашену судимість - умовний термін щодо стрілянини в супермаркеті.
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Батькам Харківського інкримінують одразу дві статті: невиконання батьківських обов'язків і допуск до автомобіля осіб, які не мають права на кермування.
Ще тривають деякі експертизи. Зокрема, генетична вже показала, що за кермом був саме Микола Харківський.
Смертельну трощу, нагадаю, чоловік влаштував у четвер ввечері. Він проскочив на червоний. Зніс легковика, зачепив ще одну вантажівку, перекинувся та розчавив таксі
Напередодні ввечері на кільцевій дорозі вантажівка пролетіла на червоне світло, на перехресті зіткнулася з іншим авто, перекинулася - і розчавила таксі, в якому разом із водієм їхали жінка з трирічною онукою. Шансів вижити у них не було.
За тиждень роботи такої системи конфіскували вже понад 25 машин.