Нові деталі у справі й щодо харківського мажора на Інфініті. Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу. Про це повідомили його адвокати.

Медики мають підтвердити осудність неповнолітнього. Нагадаю, той наприкінці жовтня на Інфініті з шаленою швидкістю проскочив на червоне світло.

Зіткнувся з Шевроле, його водій загинув. Ще трьох пасажирів, які їхали з Харківським, ушпиталили. Сам 16-річний водій нині в СІЗО. Окрім підозри в скоєнні ДТП, він має непогашену судимість - умовний термін щодо стрілянини в супермаркеті.