Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе [ Редактировать ]
В четверг, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Зайберт.
В ходе беседы обсуждалась ситуация на Донбассе и границе с Россией, усилия в "нормандском формате" и миграционный кризис.
Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на востоке Украины. Канцлер Меркель заверила в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий.
Он добавил, что политики "были едины во мнении относительно продолжения усилий в "нормандском формате" по реализации минских соглашений с целью мирного урегулирования конфликта на Донбассе".
Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.
Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.
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