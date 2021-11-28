В Беларуси на границе нашли мертвым мигранта [ Редактировать ]
В субботу, 28 ноября, на границе Беларуси и Литвы обнаружили тело истощенного мигранта. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
Тело мужчины на вид лет 30-35 обнаружили возле погранзаставы "Видзы". Судя по всему, он не один день провел в местных лесах. На место выехала следственно-оперативная группа.
Документов при беженце не обнаружили, поэтому установить его личность невозможно.
В Госпогранкомитете Беларуси обвинили литовских пограничников в убийстве мигранта, не предоставив при этом никаких доказательств.
По сообщениям СМИ, мигранты неоднократно жаловались на издевательства и избиения со стороны белорусских военных.
Читайте также, на границе Беларуси и Польши через пункт пропуска "Брузги" прорвалась группа мигрантов. Мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать.
Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.
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