Черкасская область в "красной" зоне: какие ввели ограничения [ Редактировать ]
Источник: Pexels
В пятницу, 12 ноября, Черкасская область перешла в "красную" зону карантина. Новые, более строгие ограничения начали действовать на территории области.
Какие действуют ограничения?
Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:
- заведений общественного питания;
- ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.
Также учреждениям образования запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1-4 классов.
Ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о выздоровлении запрещенно.
Где не действуют ограничения?
Ограничения по вакцинации не распространяются на продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако сохраняется масочный режим и социальная дистанция.
Отметим, по состоянию на четверг, 11 ноября, в Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі.
По состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине сократили "желтую" зону карантина
По состоянию на понедельник, 8 ноября, в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 17 областей Украины
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Волынскую область в "красную" зону
Так, накануне состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций