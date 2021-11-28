Україна найближчим часом отримає військову допомогу від країн партнерів, аби протистояти російській агресії на сході України. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ми можемо говорити лише про ту допомогу, яка вже надана, все інше є предметом секретних договрів, які стануть відомі лише після того як буде ця допомога реалізована і надана. Якщо говорити про те, що є на цей момент. З початку війни, з 2014 року, наші партнери, наприклад Сполучені Штати, виділили Україні понад 2,5 мільярди доларів допомоги. Це не позика, не кредит, це саме допомога, яка була направлена на підготовку сил оборони, на озброєння і військову техніку. Якщо говорити за останні дні, то це чотирилітаки військової допомоги з боку Сполучених Штатів, які прибули до України цієї осені.

Ганна Маляр нагадала, що кім США, Україна має іншого стратегічному партнера - Великобританію. Офіційний Лондон не лише надає технічну допомогу, а й допомогає в освіті українських військових.

Тому що британські тренери навчають наших військових, наші військові навчаються у вищих навчальних закладах Великобританії. Не можна недооцінювати внесок Великобританії для отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Це той статус, який Україна отримала у 2020 році... Давайте не забувати, що по сьогоднішнй день накладені дуже жорсткі санкції (проти Росії - ред.) і наші західні партнери засуджують агресію, стоять твердо на цій позиції і не знімають санкції.

Нагадаємо, проект бюджету на 2022 рік передбачає рекордну суму на безпеку і оборону.