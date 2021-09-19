Заступниця міністра оборони України Анна Маляр в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, скільки грошей піде з бюджету на оборону країни у 2022 році.

"22 року буде рекордний бюджет для сил безпеки і оборони. Сила безпеки і оборони - це служба безпеки, і поліція, і Нацгвардія. Але, міністерство оборони отримає найбільші кошти, не тільки з порівняння минулих років, але, за всі роки, які виділялись - це 131 мільярд гривень. Це на 13,3 мільярди більше ніж минулого року", - каже Маляр.

За її словами, 71,2 мільярда підуть на грошове забезпечення і виплату заробітної плати військовим.

"Наступного року не буде затримок (заробітної плати - ред.) і таких речей, як відбулися в цьому році. Виплати будуть здійснюватися планово", - додала Маляр.

Крім того, на 11 тисяч осіб збільшаться збройні сили за рахунок територіальної оборони.

"Це теж збільшення фінансування", - каже заступник міністра.

Також Анна Маляр розповіла, чи не слід готуватися до розширення бойових дій на Донбасі, через загострення ситуації на Сході України.

"З 14 року триває агресія Російської Федерації, тому ризик активного наступу зберігається постійно, тому що в нас відбувається війна. Але, збройні сили готові на сьогодні до будь-яких змін, та готові до відсічі на всіх напрямках, де є загроза", - додала Маляр.

За словами Маляр, Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність уздовж кордонів України.

"Це не є секретом. Ми володіємо інформацією про діяльність РФ. Наша розвідка працює дуже добре. Під час навчань (Білорусі і Росії - ред.) українські збройні сили були в повній готовності і фактично ситуація була під контролем", - додала вона.