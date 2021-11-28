На чолі Міністерства оборони України відтепер буде знаходитись лише цивільна людина. Це передбачає стандарт НАТО про розділення Міноборони і власне збройних сил задля здійснення демократичного цивільного контролю. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Це називається демократичний цивільний контроль над збройними силами. По-перше, це наша умова вступу до НАТО, це натівський стандарт. Йдеться про контроль політичної влади над військовою, розмежування повноважень. У нас ніколи вже не буде ні міністра військового, на заступників. Це політична частина яка контролює, здійснює цей демократичний цивільний контроль над збройними силами. Міністерство створює і реалізує політику у військовій сфері, у сфері оборони, міністерство займається забезпеченням збройним сил. Збройні сили займаються застосуванням війська. Це те, чим не може займатися міністерство. Оцінювати спроможність військ, скажімо, те, що відбувається в ООС, - це збройні сили тільки можуть. Міністерство не може туди втрутитися.

Як повідомляли "Подробиці тижня", за словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр загроза повномасштабного нападу на Україну з боку Росії є цілком реальною, Москва шукає найменшого приводу для того, щоб звинуватити ЗСУ в провокації і почати вторгнення до нашої держави.